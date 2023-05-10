"Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами. Даже представить сложно, что переживают там наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужей, братьев и сестер.

Ультрас Динамо погиб в бою под Бахмутом

Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь. Просто не забывайте о том, что если бы не их храбрость и жертвенность, этими руинами мог бы быть любой другой город на карте Украины или Европы. Продолжайте донатить и помогать всем, чем можете, ВСУ.

Глядя на эти кадры, осознаешь, что Бог давно покинул внутренние чаты тех "православных". Или никогда туда и не заходил", – написал Зозуля в соцсетях, добавив видео с церквью в огне.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину