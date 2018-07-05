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Отец Торрейры заявил, что его сын готов к переходу в Арсенал

08:48 53 Читати українською
Отец Торрейры заявил, что его сын готов к переходу в Арсенал
Лукас Торрейра / Getty Images

Лукас Торрейра перейдет в Арсенал. Отец футболиста сообщил, что с ним будут работать люди, которые помогут подготовиться к более интенсивному чемпионату Англии.

"В Лондоне будут люди, которые будут с ним работать.

Торрейра перешел в Арсенал за 30 млн евро

Он не будет сам. Переезд в Англию – это большие перемены, и мы не хотим об этом думать так, будто мы испуганы.

Это правда, что трудно овладеть языком, адаптироваться к обществу в Лондоне, и наши обычаи не будут нас покидать", – цитирует отца Teledoce.

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