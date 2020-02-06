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Отец Суркисов рассказал, как братья решают свои конфликты

14:38 52 Читати українською
Отец Суркисов рассказал, как братья решают свои конфликты
Рахмиль Суркис в компании сыновей / Фото из открытых источников

Рахмиль Суркис вспомнил детство своих сыновей – Григория и Игоря, которые позже стали влиятельными людьми в футболе.

"Ребята были нормальными, между ними были нормальные отношения. У них разница в девять лет. Это сейчас эта разница не имеет значения.

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Теперь каждый – со своим мнением, споры жаркие, разговоры сгоряча, извините меня – одному 70, а другому 61 год. Без драки, конечно, и никогда они не дрались между собой. Но могут крепко поссориться и обидеться друг на друга", – сказал Рахмиль Давыдович в интервью SportArenaTV.

Напомним, Григорий Суркис стал президентом Динамо в 1993 году, а младший брат Игорь возглавил столичный гранд в 2002-м.

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Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис Рахмиль Суркис
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