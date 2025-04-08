Отец нападающего Байера Артема Степанова, Роман Анатольевич, высказался относительно слухов, появившихся в украинской прессе в отношении его сына.

"Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было совместное решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории для собственного хайпа.

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Эта ситуация очень нас расстроила. Извините, но после всего, что произошло в отечественном информационном пространстве, мы не можем предоставлять никаких комментариев", – сказал Роман Степанов для Sport.exspress.ua.

Ранее сообщалось, что главной причиной решения Степанова не приезжать в расположение сборной Украины U-20 стали напряженные отношения с тренерским штабом команды. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова.

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