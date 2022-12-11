"Отец с первых дней защищает Родину": игрок Динамо признался, чем киевляне занимаются во время тревог
Голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет рассказал, как на футболистов влияют вынужденные остановки матчей.
"Немного страшно становится, когда начинается воздушная тревога. Даже не за себя, а сразу думаешь о семье, чтобы все были в безопасности. Это самое главное.
"Никто не понимал, почему такое происходит с Динамо": Нещерет озвучил планы киевлян на вторую часть сезона
У нас был один такой матч – во Львове с Рухом. Чем занимали себя в убежище, пока игра не возобновилась? Общались с ребятами, некоторые смотрели новости в телефоне.
В общем, моя семья в безопасности. Отец уже 20 лет служит в рядах ВСУ. Полномасштабное вторжение он встретил в Киеве, а затем сразу пошел защищать Родину от оккупантов", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.
Напомним, в текущем сезоне Руслан провел за Динамо 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов (в 3 матчах отстоял "на ноль").
Український слід на ЧС-1930: як хавбек із Чернівців (майже) помер, а потім воскрес – побачивши його, мати знепритомніла