"Немного страшно становится, когда начинается воздушная тревога. Даже не за себя, а сразу думаешь о семье, чтобы все были в безопасности. Это самое главное.

"Никто не понимал, почему такое происходит с Динамо": Нещерет озвучил планы киевлян на вторую часть сезона

У нас был один такой матч – во Львове с Рухом. Чем занимали себя в убежище, пока игра не возобновилась? Общались с ребятами, некоторые смотрели новости в телефоне.

В общем, моя семья в безопасности. Отец уже 20 лет служит в рядах ВСУ. Полномасштабное вторжение он встретил в Киеве, а затем сразу пошел защищать Родину от оккупантов", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Руслан провел за Динамо 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов (в 3 матчах отстоял "на ноль").

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