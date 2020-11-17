"Мы спокойны, и я настроен оптимистично. Надеюсь, сын останется в Реале. Скоро все решится", – цитирует Хорхе Рамоса El Chiringuito de Jugones.

ПСЖ не будет пытаться подписать Рамоса, – Le Parisien

Действующий контракт 34-летнего Серхио с королевским клубом рассчитан до лета 2021 года. Представители защитника рассчитывают продолжить сотрудничество со "сливочными" на два сезона, хотя в Мадриде действует негласное правило о подписании контрактов с возрастными игроками только на один год.

Напомним, Рамос защищает цвета Реала с 2005 года.

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