Отец приучил меня, что Динамо лучше Шахтера, – юный форвард киевлян

Нападающий киевского Динамо Евгений Исаенко рассказал, почему решил связать свою жизнь с футболом.

"Я начинал играть в Виннице, где жил до 13 лет, прежде чем переехать в Киев в академию Динамо. Мой отец очень любил футбол, постоянно смотрел матчи по телевизору, болел за Динамо. Он и приучил меня к тому, что Динамо лучше Шахтера.

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Я тоже проводил вечера за просмотром футбола, и это мне очень нравилось. А днем ​​со старшими ребятами играл в футбол на улице. Что-то получалось, что-то – нет, но главное – хотелось играть. Моими первыми тренерами в винницкой футбольной школе были Алексей Рябцев и Сергей Заяц. С ними проводил первые тренировки и делал первые шаги в футболе", – сказал Исаенко в интервью пресс-службе Динамо.

Добавим, что 19-летний Исаенко не играл в этом сезоне за первую команду Динамо. Дебютировал Евгений в апреле прошлого года в игре против Мариуполя.

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