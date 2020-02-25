toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ

Отец приучил меня, что Динамо лучше Шахтера, – юный форвард киевлян

13:59 191 Читати українською
Отец приучил меня, что Динамо лучше Шахтера, – юный форвард киевлян
Евгений Исаенко / фото Динамо

Нападающий киевского Динамо Евгений Исаенко рассказал, почему решил связать свою жизнь с футболом.

"Я начинал играть в Виннице, где жил до 13 лет, прежде чем переехать в Киев в академию Динамо. Мой отец очень любил футбол, постоянно смотрел матчи по телевизору, болел за Динамо. Он и приучил меня к тому, что Динамо лучше Шахтера.

УПЛ обнародовала календарь второго этапа чемпионата Украины – Шахтер и Динамо могут встретиться уже в марте

Я тоже проводил вечера за просмотром футбола, и это мне очень нравилось. А днем ​​со старшими ребятами играл в футбол на улице. Что-то получалось, что-то – нет, но главное – хотелось играть. Моими первыми тренерами в винницкой футбольной школе были Алексей Рябцев и Сергей Заяц. С ними проводил первые тренировки и делал первые шаги в футболе", – сказал Исаенко в интервью пресс-службе Динамо.

Добавим, что 19-летний Исаенко не играл в этом сезоне за первую команду Динамо. Дебютировал Евгений в апреле прошлого года в игре против Мариуполя.

"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком

blog_ava
УПЛ обнародовала календарь второго этапа чемпионата Украины – Шахтер и Динамо могут встретиться уже в марте
11:47
393
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Евгений Исаенко Евгений Исаенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
47
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук