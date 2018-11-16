Отец Перотти сообщил о желании сына вернуться в Бока Хуниорс

Вингер Ромы Диего Перотти хочет вернуться в родной Бока Хуниорс. Об этом сообщил отец аргентинца.

"Мой сын хотел бы вернуться в Бока Хуниорс. Я бы сказал, что он до сих пор в хорошей форме. Он не чувствовал себя хорошо во время своего временного пребывания в Аргентине и не имел места в основе", – цитирует отца Перотти Radio Late.

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Напомним, Перотти выступал в Бока Хуниорс на правах аренды в Севилье в 2014 году, но сыграл лишь 2 поединка.

К Роме вингер присоединился в 2016 году из Дженоа. С "волками" хавбек дошел до полуфинала Лиги чемпионов 2017/18, где уступил Ливерпулю.

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