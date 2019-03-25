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Отец Неймара: Мы уже обсуждаем продление соглашения с ПСЖ

18:54 0 Читати українською
Отец Неймара: Мы уже обсуждаем продление соглашения с ПСЖ
Неймар / фото из соцсетей

Отец Неймара прокомментировал будущее своего сына в ПСЖ.

"Он отрабатывает только второй год своего контракта, осталось еще три. Мы уже обсуждаем продление соглашения с ПСЖ. Имя Неймара становится предметом спекуляций с 17 лет, с того момента, когда он начал делать первые шаги в профессиональном футболе.

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Неймар пережил в своей жизни всего два трансфера, но о слухах он знает уже 10 лет. Вероятность того, что он никуда не уйдет из ПСЖ, очень велика.

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Люди говорят, что Неймар во всех трансферных слухах каждое окно. Это значит, что у него хороший карьера. Но это не значит, что он обязательно куда-то перейдет", – цитирует отца Неймара CulturePSG.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Неймар-старший
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