Отец Мустафи подтвердил, что его сын близок к уходу из Арсенала

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи готов покинуть "канониров" в это трансферное окно.

"Шкодрану все нравится в Арсенале. Его контракт рассчитан на два года, так что я вижу варианты, при которых он останется в команде.

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Но, наверное, в интересах обеих сторон оформить трансфер. А для этого мы должны получить достойное предложение", – поделился отец защитника Куйрим Мустафи в комментарии Sky in Germany.

Напомним, Мустафи перешел в Арсенал в 2016 году из Валенсии за 35 млн фунтов стерлингов, проведя за "канониров" 116 матчей во всех турнирах.

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