Барселона запланировала сегодня, 5 августа, встреча с отцом аргентинца, чтобы договориться о новом соглашении со своей легендой, Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона получит деньги на новый контракт Месси – в испанский футбол инвестируют почти 3 миллиарда евро

Отмечается, если переговоры между сторонами пройдут успешно, то "блаугранас" смогут официально объявить о договоренности Месси насчет контракта на 5 лет уже сегодня.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной