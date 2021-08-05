Отец Месси прибыл в Барселону для согласования нового контракта своего сына
Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, должен согласовать новый контракт своего сына с Барселоной.
Барселона запланировала сегодня, 5 августа, встреча с отцом аргентинца, чтобы договориться о новом соглашении со своей легендой, Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
Барселона получит деньги на новый контракт Месси – в испанский футбол инвестируют почти 3 миллиарда евро
Отмечается, если переговоры между сторонами пройдут успешно, то "блаугранас" смогут официально объявить о договоренности Месси насчет контракта на 5 лет уже сегодня.
Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.
Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной