Хорхе Месси в очередной раз пришлось комментировать ажиотаж вокруг будущего своего звездного сына.

Авторитетное издание ESPN недавно шокировало информацией, что действующий чемпион Франции контактирует с отцом Лионеля Месси и уже зимой готовится к официальным переговорам. Хорхе Месси отреагировал на эти слухи.

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"Хватит выдумывать. Это ложная информация", – написал отец форварда Барселоны в Instagram.

Напомним, Лионель хотел сменить клуб после завершения прошлого сезона, но руководство было против, что и вылилось в конфликт звездного форврада с боссами каталонцев.

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