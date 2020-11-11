Отец Месси ответил на слухи о контактах с ПСЖ
Хорхе Месси в очередной раз пришлось комментировать ажиотаж вокруг будущего своего звездного сына.
Авторитетное издание ESPN недавно шокировало информацией, что действующий чемпион Франции контактирует с отцом Лионеля Месси и уже зимой готовится к официальным переговорам. Хорхе Месси отреагировал на эти слухи.
ПСЖ поддерживает контакт с отцом Месси – парижане готовятся к официальным переговорам зимой
"Хватит выдумывать. Это ложная информация", – написал отец форварда Барселоны в Instagram.
Напомним, Лионель хотел сменить клуб после завершения прошлого сезона, но руководство было против, что и вылилось в конфликт звездного форврада с боссами каталонцев.
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