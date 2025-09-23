Экс-игрок сборной Польши Матеуш Клих заявил, что в Интер Майами все решения принимаются только с согласия семьи Месси.

Бывший игрок Лидса Матеуш Клих в интервью Foot Truck раскритиковал текущее положение дел в Интер Майами, где выступает Лионель Месси.

"Я не рекомендую игрокам ехать в Интер Майами, пока там есть Месси. Это катастрофа – люди уходят, тренеры и физиотерапевты покидают клуб. Организационно все плохо. Отец Месси фактически руководит клубом. Все говорят на испанском, и ничего нельзя сделать без их согласия", – сказал Клих.

Приход Лионеля Месси в США в 2023 году был одним из самых громких событий в истории МЛС. Благодаря усилиям Дэвида Бекхэма Интер Майами подписал восьмикратного обладателя Золотого мяча, что принесло клубу не только коммерческий успех, но и трофеи – в частности Кубок лиг и Supporters' Shield, а сам Месси получил титул MVP.

Впрочем, Клих убежден, что чрезмерное влияние семьи Месси отталкивает игроков и специалистов, тогда как другие клубы лиги выглядят более привлекательными для новичков.

Несмотря на критику, Месси, видно, не планирует покидать США. По данным западных СМИ, он готовится подписать новый контракт с Интером Майами, который может продолжить его карьеру за океаном и после 40 лет.

