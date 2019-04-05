Отец Месси был задержан в Аргентине

Хорхе Месси, который является отцом форварда Барселоны Лионеля Месси, был задержан в Аргентине из-за конфликта с мотоциклистом.

Сегодня, 5 апреля, утром был задержан отец Лионеля Месси Хорхе, сообщает TN. Это произошло после его конфликта с водителем мотоцикла.

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Мотоциклиста отправили в один из самых известных госпиталей страны, где он пройдет медобследование. Но источник сообщает, что его повреждения незначительны.

Прокурор изучает возможность возбуждения дела против отца 5-кратного обладателя "Золотого мяча". Он пройдет тест на содержание алкоголя в крови, и тогда будет оценено его состояние здоровья.

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