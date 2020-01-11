Отец Лунина встретился с руководством Овьедо, – СМИ

Руководство клуба Сегунды инициировало встречу с отцом украинского голкипера Андрея Лунина.

Во время встречи представители Овьедо заверили, что 20-летний украинец будет получать в их клубе полноценную игровую практику, информирует Sportarena. Именно к варианту с переходом в Овьедо склоняется сам футболист.

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Отметим, что Овьедо сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды. Среди претендентов на Лунина есть и Альмерия, которая борется за выход в Ла Лигу.

Напомним, мадридский Реал, которому принадлежат права на украинца, инициировал его уход из Вальядолида. Руководство мадридского клуба недовольно отсутствием игровой практики молодого вратаря в составе "пуселы" – в текущем сезоне Лунин сыграл только один матч в Кубке Испании.

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