Ромелу Лукаку в своих соцсетях сообщил о смерти отца Роже Менама Лукаку в возрасте 58 лет. Нападающий Наполи оставил в своем инстаграме трогательную ссылку.

"Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен тебе и ценю тебя. Жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не смог бы. Я больше никогда не буду таким же. Боль и слезы сейчас льются рекой, но Бог даст мне силы собрать себя воедино. Спасибо за все. Роже Менама Лукаку", – написал игрок в своих соцсетях.

Рожеру Лукаку было 58 лет, он бывший конголезский футболист, который играл на позиции нападающего. На протяжении своей карьеры он выступал за Остенд, Мехелен, Серен, Бом и другие клубы.

