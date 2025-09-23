Как передает Marca, поражение Ламина Ямаля в борьбе за "Золотой мяч-2025" вызвало серьезное возмущение его отца Мунира Насрауи. Когда стало известно, что награда досталась Усману Дембеле, он коротко заявил журналистам: "Следующий год будет нашим".

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"

Впоследствии эмоции отца лишь усилились. В прямом включении для El Chiringuito Насрауи выразил гнев: "Я считаю, что это самое большое... не хочу сказать ограбление, а моральный ущерб человеку".

Далее он аргументировал, почему именно его сын должен был получить престижный приз: "Я думаю, что Ламин Ямаль – лучший игрок мира с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому что он действительно лучший. Считаю, что у него нет соперников. Ламин – это Ламин Ямаль. Надо сказать, что здесь произошло что-то очень странное. В следующем году "Золотой мяч" будет испанским"".

