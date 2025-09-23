Отец Ламина Ямаля взорвался после "Золотого мяча" – назвал результаты странными
Отец Ламина Ямаля Мунир Насрауи резко отреагировал на победу Дембеле в голосовании за "Золотой мяч".
Как передает Marca, поражение Ламина Ямаля в борьбе за "Золотой мяч-2025" вызвало серьезное возмущение его отца Мунира Насрауи. Когда стало известно, что награда досталась Усману Дембеле, он коротко заявил журналистам: "Следующий год будет нашим".
Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"
Впоследствии эмоции отца лишь усилились. В прямом включении для El Chiringuito Насрауи выразил гнев: "Я считаю, что это самое большое... не хочу сказать ограбление, а моральный ущерб человеку".
Далее он аргументировал, почему именно его сын должен был получить престижный приз: "Я думаю, что Ламин Ямаль – лучший игрок мира с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому что он действительно лучший. Считаю, что у него нет соперников. Ламин – это Ламин Ямаль. Надо сказать, что здесь произошло что-то очень странное. В следующем году "Золотой мяч" будет испанским"".
