Отец экс-игрока Металлиста пропал без вести в оккупированном Крыму

Отец украинского защитника тбилисского Динамо Александра Каплиенко исчез в оккупированном Крыму.

Об исчезновении отца сообщил сам футболист, разместив в соцсети Инстаграм сообщение с просьбой помочь с поисками.

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"Исчез мой папа – Каплиенко Максим Владимирович 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10 августа 2019. Последнее место пребывания в Симферополе – место его работы.

Он уехал в Севастополь, но через несколько дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работу, напарник отца сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь – там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Каплиенко.

Также под постом в Инстаграме защитник, который в Украине выступал за Металлист, запорожский Металлург и Черноморец, оставил номер мобильного для тех, кто обладает хотя бы какой-то информацией об исчезновении.

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