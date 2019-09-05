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Отец экс-игрока Металлиста пропал без вести в оккупированном Крыму

17:59 120 Читати українською
Отец экс-игрока Металлиста пропал без вести в оккупированном Крыму
Александр Каплиенко / фото: Динамо Тб

Отец украинского защитника тбилисского Динамо Александра Каплиенко исчез в оккупированном Крыму.

Об исчезновении отца сообщил сам футболист, разместив в соцсети Инстаграм сообщение с просьбой помочь с поисками.

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"Исчез мой папа – Каплиенко Максим Владимирович 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10 августа 2019. Последнее место пребывания в Симферополе – место его работы.

Он уехал в Севастополь, но через несколько дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работу, напарник отца сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь – там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Каплиенко.

Также под постом в Инстаграме защитник, который в Украине выступал за Металлист, запорожский Металлург и Черноморец, оставил номер мобильного для тех, кто обладает хотя бы какой-то информацией об исчезновении.

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ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Допис, поширений Kaplyaa ️️ (@aleksandr.kaplienko)

blog_ava
Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя
16:00
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Александр Каплиенко Александр Каплиенко Крым
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