Отец Холанда: Ла Лига – очень хороший чемпионат для сына

Альф-Инге Холанд – отец нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, намекнул на возможный трансфер сына в чемпионат Испании.

"Я очень рад за сына и за Боруссию. Самое важное, чтобы он продолжал расти как раньше. Он всегда был хорошим бомбардиром, но также он отдает много голевых передач. Конечно, я горжусь им.

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Эрлинга связывали с более сотни команд. Это правда, что Ла Лига – очень хороший чемпионат для сына. Там отличные команды. Не знаю, будет ли он играть в Испании", – приводит слова отца Холанда AS.

Напомним, Эрлинг стал открытием Лиги чемпионов, забив в нынешнем розыгрыше турнира 10 голов. Зимой 19-летний норвежец перебрался из Зальцбурга в дортмундскую Боруссию.

В текущем сезоне Бундеслиги Холланд успел провести 7 матчей, забить 9 мячей и отдать голевую передачу.

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