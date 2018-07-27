Отец Дерлиса Гонсалеса прокомментировал слухи о возможном переходе сына в Олимпию

Отец полузащитника Динамо Дерлиса Гонсалеса Пабло Гонсалес опроверг возможное возвращение своего сына в чемпионат Парагвая.

В комментарии местной радиостанции Пабло Гонсалес опроверг слухи о возможном трансфере своего сына в парагвайскую Олимпию и отметил, что Дерлис все еще может перейти в бразильский Сантос.

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По словам отца полузащитника "бело-синих", сегодня вечером окончательно решится вопрос возможного перехода Гонсалес в Сантос, пишет Динамомания со ссылкой на парагвайские СМИ.

К слову, ранее появилась информация, что Гонсалес в ближайшее время станет футболистом Олимпии из Парагвая.

Напомним, Дерлис перешел в Динамо из Базеля летом 2015 года. За это время футболист успел выиграть с киевским клубом чемпионат и Суперкубок Украины.

Переговоры Дерлиса Гонсалеса с Сантосом завершены, мы очень разочарованы, – агент игрока