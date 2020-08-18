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Отец Давида Силвы стал на защиту сына после скандального заявления Лацио

19:01 - Читати українською
Отец Давида Силвы стал на защиту сына после скандального заявления Лацио
Давид Силва / Getty Images

Отец экс-игрока Манчестер Сити Давид Хименес откровенно прокомментировал переход сына в Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что руководство Лацио осталось недовольным решением Силвы и остро отреагировало на его переход в испанский клуб. "Я узнал о переходе Силвы в Реал Сосьедад. Уважаю его как футболиста, но не как человека", – говорилось в заявлении Лацио на официальном сайте.

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Отец Силвы Давид Хименес стал на защиту сына и рассказал, что не понимает реакции Лацио. "Были разговоры с Лацио, а также с Реалом и другими командами, потом мой сын решил перейти в Сосьедад. Ничего не скрывалось, Давида очень удивила реакция клуба.

Каждый может решать, чего он хочет, Лацио говорил с его агентом, а не с Давидом. Я не понимаю, почему они воспитывают его, он не подписывал ничего с Лацио. Были и другие команды, которые разговаривали с ним", – цитирует слова отца Football Italia.

Напомним, Давид Силва подписал контракт с Реал Сосьедадом до лета 2022-го. До этого испанец выступал за Манчестер Сити.

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Теги
Испания Давид Давид Силва Лацио Лацио Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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