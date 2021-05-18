Отец бомбардира Серии А разбил несколько машин на базе Ромы
Отец нападающего итальянского Дженоа Джанлуки Скамакки совершил разбойное нападение на тренировочную базу родной команды сына – столичной Ромы.
Скандальный инцидент случился в понедельник вечером в римском районе Тригория, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Скамакка-старший около 19:30 вошел на территорию тренировочного центра Ромы, на стоянке которого начал громить припаркованные автомобили. "Досталось" имуществу спортдира "волков" Тьягу Пинту, ассистента тренера сборной Италии Аттилио Ломбардо и еще одного функционера римлян, экс-звезды команды Моргана Де Санктиса.
Кроме того, пришлось спешно эвакуировать воспитанников академии Ромы, которые тренировались рядом. В конце концов, Эмильяно Скамакка был арестован полицией. Причины неадекватного поведения отца форварда Дженоа остаются неизвестны.
К слову, в нынешнем сезоне Джанлука Скамакка провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.
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