Скандальный инцидент случился в понедельник вечером в римском районе Тригория, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Скамакка-старший около 19:30 вошел на территорию тренировочного центра Ромы, на стоянке которого начал громить припаркованные автомобили. "Досталось" имуществу спортдира "волков" Тьягу Пинту, ассистента тренера сборной Италии Аттилио Ломбардо и еще одного функционера римлян, экс-звезды команды Моргана Де Санктиса.

Кроме того, пришлось спешно эвакуировать воспитанников академии Ромы, которые тренировались рядом. В конце концов, Эмильяно Скамакка был арестован полицией. Причины неадекватного поведения отца форварда Дженоа остаются неизвестны.

К слову, в нынешнем сезоне Джанлука Скамакка провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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