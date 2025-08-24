В матче 1-го тура Бундеслиги Боруссия Д не смогла одолеть Санкт-Паули, пропустив два мяча после 86-й минуты. Полузащитник "шмелей" Джоб Беллингема был заменен в перерыве.

Боруссия Д упустила победу над Санкт-Паули в матче с 6 голами – Гирасси не забил пенальти, экс-кипер Зари стал героем

Как информирует Sky Sport, решение Нико Ковача не понравилось родителям футболиста. После финального свистка семья Беллингема отправилась в подтрибунное помещение, куда их пропустила охрана. Там состоялся эмоциональный разговор между отцом футболиста Марком Беллингемом и спортивным директором Боруссии Себастьяном Келем.

Марк озвучил свои претензии по поводу ранней замены сына, а также блеклой и невыразительной игры команды. Отец Беллингема также разыскал главного тренера Нико Ковача, чтобы выразить ему свое недовольство.

Позже Кель заявил, что подобные инциденты больше не повторятся: "активная зона клуба остается территорией игроков, тренеров и ответственных лиц, а не семей и агентов".

Бундеслига, турнирная таблица: Бавария на вершине, провальный дебют Тен Хага, РБ Лейпциг на дне