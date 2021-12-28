Голкипер Реала Андрей Лунин вернулся к тренировкам после рождественского отпуска. "Отдых закончился", – коротко резюмировал украинец на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Андрей не провел за Реал еще ни минуты в официальном поединке. 21-летний кипер имеет теоретические шансы сыграть за свою команду уже в ближайшую среду, когда Реал на выезде будет противостоять Эйбару в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Сейчас "сливочные" в чемпионате Испании идут вторыми, имея в активе 32 очка. Такое же количество пункте и у Атлетико, однако у "матрасников" есть два матча в запасе.

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