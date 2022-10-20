Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте не жалел ярости для своих подопечных в поединке против Манчестер Юнайтед.

"Шпоры" уступили со счетом 0:2, хотя по игре все могло быть для них гораздо хуже.

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В течение матча Конте нервно бегал по технической зоне, а иногда жестко указывал на ошибки подопечным. Досталось даже Родриго Бентанкуру, считающемуся любимцем наставника. В одном из эпизодов Тоттенхэм в очередной раз бездарно потерял мяч, а разъяренный Конте закричал хавбеку на итальянском: "Отдавай мяч. Отдавай мяч, придурок!".

Conte e Bentancur #MANTOT pic.twitter.com/GoyZY2tSXz — Give the Ball to Bobby (@GiveBobby) October 19, 2022

Добавим, что лондонцы все же остаются в зоне ЛЧ, удерживая третье место таблицы АПЛ.

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