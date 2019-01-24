"Отдам все силы, чтобы Шахтер становился лучше", – Бондаренко обратился к болельщикам

Новичок Шахтера Валерий Бондаренко обратился к болельщикам донецкого клуба.

"Привет всем болельщикам Шахтера. Я очень рад оказаться в новой команде. И я отдам все силы, чтобы команда стала еще сильнее", – сказал Бондаренко в видеообращении.

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Напомним, Валерий Бондаренко вчера перешел в Шахтер. Контракт с донецким клубом подписан на 5 лет. Бывшей командой 24-летнего защитника была Александрия.

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Ранее сообщалось, что команда Шарана хочет получить от Шахтера 1 миллион евро за трансфер Бондаренко.