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"Отдам все силы, чтобы Шахтер становился лучше", – Бондаренко обратился к болельщикам

24 января 09:48 124 Читати українською
"Отдам все силы, чтобы Шахтер становился лучше", – Бондаренко обратился к болельщикам
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Новичок Шахтера Валерий Бондаренко обратился к болельщикам донецкого клуба.

"Привет всем болельщикам Шахтера. Я очень рад оказаться в новой команде. И я отдам все силы, чтобы команда стала еще сильнее", – сказал Бондаренко в видеообращении.

"Амбиции Бондаренко совпадают с амбициями Шахтера", – агент футболиста прокомментировал трансфер

Напомним, Валерий Бондаренко вчера перешел в Шахтер. Контракт с донецким клубом подписан на 5 лет. Бывшей командой 24-летнего защитника была Александрия.

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Ранее сообщалось, что команда Шарана хочет получить от Шахтера 1 миллион евро за трансфер Бондаренко.

Теги
Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера
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