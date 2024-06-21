"Честно говоря, большая гордость представлять страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, что бы ни было и только движемся вперед. Мы получили большой удар под дых несколько дней назад, и против Словакии был самый важный матч в моей карьере. Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку – с гордостью можно готовиться к следующему матчу.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Разница между игрой с Румынией? Нужно судить об этом болельщикам. Есть эксперты, которые смотрят наши игры. Было видно, что мы были на голову агрессивнее. Начало матча было сложным, соперник хороший, хорошие футболисты. Где-то они переломили нашу инициативу, взяли мяч под контроль и создали моменты. Но хорошо, что мы выдержали, дотерпели до конца и вырвали победу.

Мой гол? На тренировках ты отрабатываешь несколько сотен раз такие моменты. Если на тренировках ты к ним относишься серьезно, то обязательно в игре тебе повезет. Против Словакии вышел такой эпизод, когда нужно было сделать два быстрых касания к мячу, потому что и соперник, и вратарь были очень близко ко мне. Не было времени на какие-то движения, поэтому получилось так, что принял мяч и пробил. И он залетел в ворота.

Эмоции от гола? Трудно сказать. Ты работаешь ради этого. Я целый сезон терпел, пережил немало травм, разные периоды в карьере. Но я никогда не сдавался, знал, что придет такой момент, как против Словакии. И что я буду гордиться тем, что работаю очень много ради них. Никогда не нужно сдаваться, какие бы ни были моменты – надо работать, и Бог тебе принесет подарок.

Как победить Бельгию? Словакия уже побеждала Бельгию, мы – Словакию. Здесь запутанная группа, Бельгия, как я говорил ранее – топ-сборная с топ-футболистами. Будем анализировать, сосредоточимся на своей игре, надо просто хорошо подготовиться к ней", – сказал Яремчук в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, Роман вышел на поле на 67-й минуте, заменив Артема Довбика. Форварду удалось воспользоваться забросом от Николая Шапаренко и точным ударом вырвать победу для Украины.

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