В Англии разгорелся скандал вокруг семьи известного футболиста. Как сообщает The Sun, отца игрока английской Премьер-лиги официально обвинили в сексуальном нападении на женщину.

По данным следствия, инцидент произошел еще в марте этого года во время вечера в популярном пабе Wetherspoons. Мужчина, которому около 60 лет, якобы подошел к женщине сзади и коснулся ее в непристойный способ. Пострадавшая была "шокирована" и обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители обнародовали кадры с камер наблюдения, после чего друзья предупредили мужчину о поисках. Он самостоятельно явился в участок и дал показания. После нескольких часов допроса его отпустили под залог, но теперь ему официально предъявлено обвинение.

Источник издания отмечает: "Это стало огромным шоком для всех. В ту ночь он был с семьей и отрицает любые неправомерные действия. Он полностью сотрудничал с полицией и потрясен решением о выдвижении обвинений. Ранее он никогда не имел проблем с законом".

Представитель Королевской прокуратуры подтвердил, что мужчину обвинили по одной статье – сексуальное нападение. Дело будет рассмотрено в следующем месяце в магистратском суде Шеффилда. Полиция от дальнейших комментариев воздержалась.

