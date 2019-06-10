Отбор на Евро-2020: Испания благодаря двум пенальти одолела Швецию и закрепилась на первом месте в своей группе

В отборе к Евро-2020 в группе F шведы с разгромным счетом уступили испанцам. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках отбора к Евро-2020 в группе F встречались ее лидеры – сборные Испании и Швеции. Испанцы – бесспорные фавориты группы – выиграли все три матча и подходили к поединку с максимальным количеством очков. Шведы в этом отборе также не знали поражений, однако матч с Норвегией свели вничью.

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С первых минут хозяева бросились атаковать. Выдержав стартовый натиск, "сине-желтые" имели неплохую возможность отличиться: Маркус Берг пробивал на силу, однако защитник подставился под удар и погасил атаку. А на четырнадцатой минуте уже голкипер шведов Робин Ольсен выдал суперсэйв и спас свои ворота от верного гола после мощного удара в правую девятку Фабиана Руиса. Через две минуты Испания вышла вперед: Даниэль Парехо забил чистый гол, однако арбитр зафиксировал положение вне игры и не засчитал взятие ворот. Видеоповторы подтвердили, что бригада арбитров приняла ошибочное решение.

В середине первого тайма гости провели вынужденную замену: Жорди Альба в грубом подкате остановил перспективную контратаку соперника и травмировал Виктора Клаесона. В конце тайма "красная фурия" взяла в осаду штрафную шведов и бомбила ее навесными передачами и мощными ударами – фортуна в этот момент была на стороне "сине-желтых". На последней минуте Серхио Рамос эффектно упал в штрафной соперника намекая на пенальти – судья не оценил актерскую игру капитана сборной Испании.

Вторая половина встречи началась с массированных атак испанцев – у одного только Иско было минимум две стопроцентные возможности открыть счет. Гости фактически не переходили за линию ворот соперника неистово отбиваясь от натиска соперника. Угловые, забросы в штрафную, дальние удары, выстрелы с близкого расстояния – испанцы задействовали весь возможный арсенал чтобы забить, однако "сине-желтые" стояли "на смерть". В конце концов на 63-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Себастьяна Ларссона. Одиннадцатиметровый четко реализовал Серхио Рамос.

Шведы сразу же бросились отыгрываться, но слабые попытки атаковать разбивались о стену защиты соперника. За пять минут до окончания матча арбитр назначил второй пенальти в ворота гостей: Филипп Хеландер подставился в штрафной под Альваро Морату и арбитр указал на точку. Сам виновник и реализовал одиннадцатиметровый. А через две минуты Микель Оярсабаль, который проводил лишь второй матч за сборную, получил пас от Фабиана Руиса и эффектно пробил в дальний угол. Хозяева создали еще несколько моментов, однако счет на табло не изменился.

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