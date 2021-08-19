Главная команда Казахстана определилась с обоймой игроков, которые отправятся на сентябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022 с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Наставник казахов Талгат Байсуфинов взял 26 исполнителей на грядущие встречи, сообщает официальный сайт УАФ со ссылкой на КФФ.

Петраков настроен вывести сборную Украины на ЧМ-2022 – специалист уже открестился от оправданий

Состав сборной Казахстана

Вратари: Покатилов (Кайрат), Сейсен (Тараз), Шацкий (Шахтер К).

Защитники: Быстров (Ахмат, Россия), Бейсебеков (Астана), Ерланов, Логвиненко (оба – Актобе), Малый, Марочкин, Валиуллин (все – Тобол), Алип, Вороговський (оба – Кайрат), Касим (Кызыл-Жар), Тайкенов (Каспий), Тапалов (Акжайык).

Полузащитники: Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Васильев (Андижан, Узбекистан), Куат (Астана), Тагиберген, Мужиков, Нургалиев, Жаринбетов (все – Тобол), Оразов (Актобе).

Нападающие: Таттибаев (Шахтер К), Шушеначев (Кайрат), Щеткин (Ротор, Россия).

Резервные игроки

Вратарь: Непогодов (Астана).

Защитники: Керимжанов (Туран), Даиров (Кызыл-Жар), Каирова (Тобол), Габышев (Шахтер К).

Полузащитники: Байтаном (Тараз), Астанов (Ордабасы), Федин (Актобе).

Нападающие: Муртазаев (Балтика, Россия), Омиртаев (Шахтер К), Аймбетов (Астана).

Напомним, поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 1 сентября в Нур-Султане (17.00).

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу