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Отбор к Евро-2020 U-19: стартовый состав сборной Украины на матч со Словенией – игроков Шахтера больше всего

15:37 54 Читати українською
Отбор к Евро-2020 U-19: стартовый состав сборной Украины на матч со Словенией – игроков Шахтера больше всего
Сборная Украины U-19 / UAF

Сборная Украины U-19 проводит второй матч квалификационного раунда на пути к Евро-2020.

Матч Украина U-19 – Словения U-19 начнется в 16:00 по киевскому времени. Наставник "сине-желтых" Олег Кузнецов выставил стартовый состав c 5 игроками Шахтера и 3 футболистами Динамо, сделав две смены, по сравнению с предыдущей игрой.

Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и Карпат

Стартовый состав Украины U-19: Анатолий Трубин (Шахтер) – Владислав Мудрик (Карпаты), Алан Аусси (Слован), Роман Якуба (Шахтер), Александр Драмбаев (Шахтер) – Артем Шулянський (Динамо), Арсений Батагов (СК Днепр-1), Роман Бодня (Динамо), Михаил Мудрик (Шахтер) – Викентий Волошин (Динамо) – Данило Cикан (Шахтер).

Запасные: Горох, Биловар, Махонин, Надольский, Гирный, Гуров, Снисар, Хондак, Ярош.

Напомним, что Украина начала квалификацию с разгрома Эстонии – 4:0. Матчи в рамках нашей группы 9 проходят на полях Швеции. Хозяева в параллельном поединке обыгрывают эстонцев, благодаря чему выходят на первое место квартета.

Команде Олега Кузнецова нужно финишировать на первых двух строчках группы, чтобы пробиться в элит-раунд отбора.

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