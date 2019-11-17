Отбор к Евро-2020: Франция одолела Албанию, Турция и Исландия победили, Молдова заняла последнее место в группе

Состоялись последние матчи квалификации на чемпионат Европы-2020 в группе H. Все фавориты выиграли свои выездные поединки.
Евро-2020, квалификация
Группа H
Албания – Франция – 0:2
Голы: Толиссо, 9, Гризманн, 30
Андорра – Турция – 0:2
Голы: Унал, 17, 21
Молдова – Исландия – 1:2
Голы: Милинчану, 56 – Бьярнасон, 17, Г.Сигурдссон, 65
Незабитый пенальти: Г.Сигурдссон, 79
Перед последним туром победители группы H уже были известны – Франция и Турция досрочно вышли на Евро-2020, оставив Исландию позади. Сегодняшние матчи должны были только определить, кто займет первое место.
Евро-2020: определились 17 из 24 участников финального этапа
Французы переиграли Албанию спокойно, но без феерии. Героем встречи стал Антуан Гризманн. Сначала он классно ассистировал со штрафного Толиссо, а затем забил и сам, воспользовавшись пасом Дюбуа. Мог отличиться Жиру, однако соперников спасла штанга. В итоге – 2:0, 25 очков и лидерство в группе для Франции.
Турция на выезде справилась с Андоррой. Еще до середины первого тайма подопечные Шенола Гюнеша сняли все вопросы в матче – дубль оформил нападающий Вальядолида Энес Унал. Турки набрали 23 пункта и финишировали вслед за Францией.
Исландия приехала в Молдову без турнирной мотивации – шансов подняться выше третьего места не было. Островитяне переиграли наших соседей благодаря голам Биркира Бьярнасона и Гильфи Сигурдссона. Хавбек Эвертона мог забить и больше, но не реализовал пенальти.
Октябрьское увольнение украинского специалиста Семена Альтмана с поста главного тренера не спасло сборную Молдовы от последнего места в группе H. Даже карликовая Андорра набрала больше зачетных баллов.
Сербия – Украина, отбор Евро-2020: провал лидера, крутой характер, неожиданный джокер и 2 самых уязвимых места сборной