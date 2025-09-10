Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Европе, по результатам которых появились новые изменения в турнирной таблице.

Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал в марте только в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому стартовали в квалификации позже.

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном

В группе A в лидеры вышла сборная Словакии – благодаря победам над Германией и Люксембургом. Причем победа над сборной карликового государства была добыта лишь на 90-й минуте. Таким образом, словаки имеют 6 очков, Северная Ирландия и Германия имеют по 3 балла, у Люксембурга ноль.

В группе B Швейцария возглавила квартет с шестью очками в своем активе. На второй строчке – Косово с тремя очками. Швеция и Словения набрали всего по одному очку.

Дания и Шотландия борются за первое место в группе C, имея по 4 очка. Греция отстает на один балл от лидеров, а главным аутсайдером является Беларусь, которая проиграла оба матча.

Украинская группа D началась для нас крайне неприятно. Команда Реброва уступила Франции и добыла всего очко на поле Азербайджана. А вот Исландия, потенциально наш главный конкурент, разбила азербайджанцев 5:0 и скромнее проиграла французам.

В группе Е Испания оторвалась от Грузии и Турции, набрав 6 очков – у грузин и турок по 3 балла, а Болгария последняя с нулем в активе.

Португалия ожидаемо доминирует в группе F, набрав 6 очков за стартовые 2 тура. Армения разжилась 3 пунктами, а Венгрия и Ирландия пока отстают с одним баллом.

В группе G царит двоевластие – Нидерланды і Польша набрали по 10 очков. Правда, у "оранье" есть одна игра в запасе. Рядом расположилась Финляндия – 7 баллов.

В группе H Босния и Герцеговина впервые потеряла очки, проиграв Австрии. У обоих теперь по 12 пунктов, но команда Рангника сыграла на один тур меньше. Далее идут Румыния (7), Кипр (4), а Сан-Марино последнее с 0 баллами.

В группе I на вершине Норвегия, которая образцово провела первые 5 матчей. Италия и Израиль надеются отыграть 6 пунктов отставания от "викингов", Эстония і Молдова в роли статистов.

Немного запутаннее в группе J. Северная Македония неожиданно возглавляет группу с 11 очками после 5 матчей. Далее следуют Бельгия и Уэльс, которые имеют по 10 пунктов (у "красных дьяволов" игра в запасе), у Казахстана 3 балла, у Лихтенштейна – 0.

В группе K определился очевидный фаворит – Англия продолжает идеальный ход Англия продолжает идеальный ход, набрав 15 очков в 5 турах. Сербия (7) получила пощечину от "Трех львов" и пропустила вперед Албанию (8). Латвия имеет 4 балла, у Андорры традиционный "бублик".

В Группе L сразу два лидера – Хорватия и Чехия. За третье место борются Фареры и Черногория, которые имеют по шесть очков. Аутсайдер группы – Гибралтар (0).