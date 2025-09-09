Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Европе, по результатам которых появились новые изменения в турнирной таблице.

Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал в марте только в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому еще не стартовали в квалификации.

Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде – Мерино оформил хет-трик, Оярсабаль трижды ассистировал

В группе A в лидеры вышла сборная Словакии – благодаря победам над Германией и Люксембургом. Причем победа над сборной карликового государства была добыта лишь на 90-й минуте.

В группе B Швейцария возглавила квартет с шестью очками в своем активе. На второй строчке – Косово с тремя баллами. Швеция и Словения набрали лишь по одному пункту.

Дания и Шотландия борются за первое место в группе C. Греция отстает на один балл от лидеров, а главным аутсайдером является Беларусь, которая проиграла оба матча.

Украинская группа D началась для нас неприятно, но все же достаточно ожидаемо. Команда Реброва уступила Франции, а Исландия раздавила Азербайджан и вырвалась в лидеры.

В группе Е Испания оторвалась от Грузии и Турции на три очка, а в группе G царит двоевластие – Нидерланды и Польша набрали по 10 очков. Правда, у "оранье" есть одна игра в запасе.

Наконец-то стартовала группа F, в которой оказалась сборная Португалии (стартовала с разгромной победы над Арменией). В другой встрече Ирландия и Венгрия разошлись миром.

В группе H в лидеры выбилась Босния и Герцеговина (набрала 12 очков после 4 матчей, так же идут только Чехия, Норвегия и Англия в своих группах). Австрия имеет 9 баллов, далее идет Румыния (6), Кипр (3), а Сан-Марино последнее с 0 баллами.

В группе I в зрелищном матче Италия вырвала победу над Израилем. Обе имеют по девять баллов, но лидерство сохраняет Норвегия, которая имеет в своем активе 12 очков.

Немного запутаннее в группе J. Уэльс неожиданно возглавляет группу, с 10 очками после 5 матчей. На втором месте Северная Македония (8 пунктов), а дальше идет Бельгия (7 пунктов) – "красные дьяволы" не играли в марте из-за игр с Украиной в Лиге наций. Казахстан четвертый с 3 баллами, а у Лихтенштейна 0 – он на последней позиции.

В группе K определился главный фаворит – Англия продолжает идеальный ход, набрав 12 очков в 4 турах. Далее идет Сербия (7 пунктов), а за ней Албания (5) и Латвия (4). Андорра последняя с 0 баллами.

В Группе L сразу два лидера – Хорватия и Чехия. За третье место борются Фареры и Черногория, которые имеют по шесть баллов. Аутсайдер группы – Гибралтар.