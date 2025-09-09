Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Европе, по результатам которых появились новые изменения в турнирной таблице.

Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал в марте только в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому стартовали в квалификации позже.

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026

В группе A в лидеры вышла сборная Словакии – благодаря победам над Германией и Люксембургом. Причем победа над сборной карликового государства была добыта лишь на 90-й минуте. Таким образом, словаки имеют 6 очков, Северная Ирландия и Германия имеют по 3 балла, у Люксембурга ноль.

В группе B Швейцария возглавила квартет с шестью очками в своем активе. На второй строчке – Косово с тремя очками. Швеция и Словения набрали лишь по одному пункту.

Дания и Шотландия борются за первое место в группе C, имея по 4 очка. Греция отстает на один балл от лидеров, а главным аутсайдером является Беларусь, которая проиграла оба матча.

Украинская группа D началась для нас неприятно, но все же достаточно ожидаемо. Команда Реброва уступила Франции, а Исландия раздавила Азербайджан и вырвалась в лидеры.

В группе Е Испания оторвалась от Грузии и Турции, набрав 6 очков – у грузин и турок по 3 балла, а Болгария последняя с нулем в активе. В группе G царит двоевластие – Нидерланды и Польша набрали по 10 очков. Правда, у "оранье" есть одна игра в запасе. Рядом расположилась Финляндия – 7 баллов.

Наконец стартовала группа F, в которой оказалась сборная Португалии (стартовала с разгромной победы над Арменией). В другой встрече Ирландия и Венгрия разошлись миром.

В группе H в лидеры выбилась Босния и Герцеговина (набрала 12 очков после 4 матчей, так же идут только Чехия, Норвегия и Англия в своих группах). Австрия имеет 9 баллов, далее идет Румыния (6), Кипр (3), а Сан-Марино последнее с 0 баллами.

В группе I в зрелищном матче Италия вырвала победу над Израилем. Обе имеют по девять баллов, но лидерство сохраняет Норвегия, которая имеет в своем активе 12 очков.

Немного запутаннее в группе J. Северная Македония неожиданно возглавляет группу, с 11 очками после 5 матчей. Далее идут Бельгия и Уэльс, которые имеют по 10 пунктов (у "красных дьяволов" игра в запасе), у Казахстана 3 балла, у Лихтенштейна – 0.

В группе K определился главный фаворит – Англия продолжает идеальный ход Англия продолжает идеальный ход, набрав 12 очков в 4 турах. Далее идет Сербия (7 пунктов), а за ней Албания (5) и Латвия (4). Андорра последняя с 0 баллами.

В группе L сразу два лидера – Хорватия и Чехия. За третье место борются Фареры и Черногория, которые имеют по шесть баллов. Аутсайдер группы – Гибралтар (0).