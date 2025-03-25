Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал лишь в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому еще не стартовали в квалификации.

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В группе G с побед стартовали Польша и Финляндия, которые с одинаковым счетом (1:0) обыграли Литву и Мальту соответственно. Поляки вообще стали одной из 5 команд, которые набрали максимум очков после двух туров, одолев Мальту во 2-м туре. Финны же разошлись миром с Литвой. Нидерланды и Мальта имеют по 0 очков, но первые еще не участвовали в квалификации.

В группе H в лидеры выбилась Босния и Герцеговина (набрала 6 очков после 2 матчей). Кипр і Румыния имеют по 3 пункта, но подопечные Мирчи Луческу выше из-за лучшей разницы мячей. В группе I также единоличный лидер – Норвегия стартовала с побед над Молдовой и Израилем (6 очков). Эстония и Израиль делят второе-третье места, Молдова и Италия пасут задних ("Скуадра адзурра", правда, еще не сыграла ни одного матча).

Немного запутаннее в группе J. Северная Македония и Уэльс имеют по 4 очка, Казахстан третий с 3 пунктами. Однако, в группе есть Бельгия, которая свои поединки еще не проводила. В группе K определился главный фаворит – Англия идеально стартовала, набрав 6 очков в 2 турах. Албания и Латвия имеют по 3 очка, а Сербия также не начинала участие. В группе L Чехия и Черногория уже набрали по 6 очков, победив поочередно Фарерские острова и Гибралтар. Хорватия составит им конкуренцию, потому что играла в Лиге наций в эти выходные.