Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Европе, по результатам которых появились новые изменения в турнирной таблице.

Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал в марте лишь в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому еще не стартовали в квалификации.

Сегодня, 4-го сентября, стартовали группы A и E. Главной сенсацией стало поражение Германии от Словакии (0:2), а Северная Ирландия обыграла Люксембург. В группе E Испания і Турция стартовали с побед над Болгарией и Грузией соответственно.

Германия сенсационно проиграла Словакии, Польша обокрала Нидерланды, Бельгия сокрушила Лихтенштейн: отбор ЧМ-2026

В группе G с побед стартовали Польша и Финляндия, которые с одинаковым счетом (1:0) обыграли Литву и Мальту соответственно. Нидерланды наверстали пропущенные матчи, одержав 2 победы в 2 играх, а вот с Польшей умудрились сыграть вничью – теперь у Нидерландов, Польши и Финляндии по 7 очков. Литва имеет 3 балла в активе, а Мальта последняя с 2 пунктами.

В группе H в лидеры выбилась Босния и Герцеговина (набрала 9 очков после 3 матчей). Австрия і Румыния имеют по 6 пунктов, Кипр набрал 3 балла после 3 матчей, а Сан-Марино последнее с 0 баллов. В группе I также единоличный лидер – Норвегия стартовала с побед над Молдовой и Израилем, а в июне одолела Италию и Эстонию (12 очков). Израиль второй с 6 баллами, Италия и Эстония имеют по 3 пункта, а Молдова последняя с 0 в активе.

Немного запутаннее в группе J. Уэльс неожиданно возглавляет группу, имея 10 очков после 5 матчей. На втором месте Северная Македония (8 пунктов), а дальше идет Бельгия (7 пунктов) – "красные дьяволы" не играли в марте из-за игр с Украиной в Лиге наций. Казахстан четвертый с 3 баллами, а в Лихтенштейна 0 – он на последней позиции.

В группе K определился главный фаворит – Англия идеально стартовала, набрав 9 очков в 3 турах. Далее следует Албания (5 пунктов), а за ней Сербия и Латвия – по 4 очка. Андорра последняя с 0 баллов. В группе L Чехия лидирует с 9 очками, Хорватия и Черногория набрали по 6 очков ("клетчатые" сделали это в 2 матчах, тогда как черногорцы – в трех). Последний в группе Гибралтар с 0 очков в активе.