Состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату мира-2026 в Европе, по результатам которых появились новые изменения в турнирной таблице.

Сразу стоит отметить, что отбор к ЧМ-2026 стартовал в марте лишь в половине групп – от G до K включительно. Остальные европейские сборные в марте играли в плей-офф Лиги наций (в том числе и Украина), поэтому еще не стартовали в квалификации.

4 сентября стартовали группы A и E. Главной сенсацией стало поражение Германии от Словакии (0:2), а Северная Ирландия обыграла Люксембург. В группе E Испания і Турция стартовали с побед над Болгарией и Грузией соответственно.

Также начали борьбу квартеты B и C. Здесь ситуации похожи – Швейцария и Греция разбили аутсайдеров, пока конкуренты расписывали ничьи.

Украинская группа D началась для нас неприятно, но все же довольно ожидаемо. Команда Реброва уступила Франции, а Исландия раздавила Азербайджан и вырвалась в лидеры.

В группе G с побед стартовали Польша и Финляндия, которые с одинаковым счетом (1:0) обыграли Литву и Мальту соответственно. Нидерланды наверстали пропущенные матчи, одержав 2 победы в 2 играх, а вот с Польшей умудрились сыграть вничью – теперь у Нидерландов, Польши и Финляндии по 7 очков. Литва имеет 3 балла в активе, а Мальта последняя с 2 пунктами.

В группе H в лидеры выбилась Босния и Герцеговина (набрала 9 очков после 3 матчей). Австрия і Румыния имеют по 6 пунктов, Кипр набрал 3 балла после 3 матчей, а Сан-Марино последнее с 0 баллов. У группе I также единоличный лидер – Норвегия стартовала с побед над Молдовой и Израилем, а в июне одолела Италию и Эстонию (12 очков). Израиль второй с 9 баллами, Италия набрала 6 пунктов и пытается спасать ситуацию. Эстония имеет 3 очка, а Молдова сидит на дне с "бубликом".

Немного запутаннее в группе J. Уэльс неожиданно возглавляет группу, с 10 очками после 5 матчей. На втором месте Северная Македония (8 пунктов), а дальше идет Бельгия (7 пунктов) – "красные дьяволы" не играли в марте из-за игр с Украиной в Лиге наций. Казахстан четвертый с 3 баллами, а у Лихтенштейна 0 – он на последней позиции.

В группе K определился главный фаворит – Англия идеально стартовала, набрав 9 очков в 3 турах. Далее следует Албания (5 пунктов), а за ней Сербия и Латвия – по 4 очка. Андорра последняя с 0 баллов. Группу L возглавляет Чехия с 12 очками, Хорватия обошла Черногорию, хотя именно "клетчатые" являются теневым лидером. Фареры набрали свои 3 очка с Гибралтаром.