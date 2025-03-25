Отбор к ЧМ-2026

Группа I

Израиль – Норвегия – 2:4

Голы: Фани, 55, Тургеман, 90+3 – Мёллер Волфе, 39, Сёрлот, 59, Айер, 65, Холанд, 83

Группа J

Лихтенштейн – Казахстан – 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45

Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

Матч Израиль – Норвегия получил политический окрас после заявления некоторых игроков скандинавской команды о конфликте на Ближнем Востоке. В частности капитан норвежской сборной Мартин Эдегор удивлялся тому, что УЕФА в принципе допустил Израиль до участия в отборе к ЧМ-2026, ведь, по его мнению, эта страна бомбит Сектор Газа.

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Именно полузащитник Арсенала стал автором двух голевых передач – на Мёллер Волфе в первом тайме и на Сёрлота и Холанда после перерыва. Так норвежцы воплотили своё большое преимущество – тот же Сёрлот, прежде чем забить, дважды пробил в перекладину.

Израиль сравнял счёт после рикошета - мяч после удара Абу Фани попал в Берге и дезориентировал вратаря. Однако Норвегия вполне заслуженно забила ещё дважды – Сёрлот отличился с передачи Эдегора, а Берге исправился за рикошет и оформил ассист на Айера.

Сборная Северной Македонии проводила первый домашний матч с момента трагедии в Кочани, когда в пожаре погибли 59 человек. Футболисты хозяев перед игрой поклялись сделать всё возможное, чтобы победить в память об этих жертвах, а вратарь Столе Димитриевски даже специально пришёл на предматчевую пресс-конференцию. "Каждый раз, когда я это делаю, мы играем "на ноль", – отмечал он.

И хозяева, казалось, сумели добыть победу. На 90+1-й минуте одноклубник Виктора Цыганкова по Жироне Боян Миовски забил, однако удержать победный счёт македонцам не удалось...

Казахстан одолел Лихтенштейн благодаря активности Максима Самородова, который выступает в чемпионате страны-террориста. В этой встрече он отличился голом и пасом.

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