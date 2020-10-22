Отбор к ЧМ-2022: сборная Украины узнала дату жеребьевки
ФИФА объявила детали жеребьевки отбора на Чемпионата мира 2022 года, в котором примет участие и наша национальная команда.
Процедура жеребьевки состоится 7 декабря в 19:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе.
Сборная Украины официально поднялась в рейтинге ФИФА
Как сообщает официальный сайт ФИФА, сборные будут распределены на 5 групп по 6 команд и еще 5 групп по 5 команд. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, который будет принимать Катар. Те, кто заняли вторые места, будут соревноваться в плей-офф за возможность сыграть на турнире.
В плей-офф также сыграют две лучшие команды из общего рейтинга Лиги наций-2020/2021, которые не прошли напрямую на ЧМ-2022 и не попали в плей-офф через группы.
Заметим, Украина располагается на 23 строчке в рейтинге сборных, а потому будет находиться во второй корзине во время жеребьевки.
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