ФИФА объявила детали жеребьевки отбора на Чемпионата мира 2022 года, в котором примет участие и наша национальная команда.

Процедура жеребьевки состоится 7 декабря в 19:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе.

Сборная Украины официально поднялась в рейтинге ФИФА

Как сообщает официальный сайт ФИФА, сборные будут распределены на 5 групп по 6 команд и еще 5 групп по 5 команд. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, который будет принимать Катар. Те, кто заняли вторые места, будут соревноваться в плей-офф за возможность сыграть на турнире.

В плей-офф также сыграют две лучшие команды из общего рейтинга Лиги наций-2020/2021, которые не прошли напрямую на ЧМ-2022 и не попали в плей-офф через группы.

Заметим, Украина располагается на 23 строчке в рейтинге сборных, а потому будет находиться во второй корзине во время жеребьевки.

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