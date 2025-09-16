– Артем, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Вы задали вопрос не по адресу. Для решения этих вопросов есть руководство УАФ. Да, у меня есть свое мнение, но я его оставлю при себе.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этом месте?

– Однозначно Мирон Маркевич.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Мы все в это верим. По именам игроков мы на втором месте, но главное это подтвердить на футбольном поле, чего сделать, пока не удается. Не в обиду Азербайджану, но мы должны сметать этого соперника в первые 30 минут поединка, а потом спокойно играть.

В свое время отборочный турнир ЧМ-2014 сборная Украины также начала неудачно, набрав в первых трех матчах два очка, но потом команду возглавил Михаил Фоменко и дело пошло, мы таки вышли из группы. Вот только в матчах плей-офф нам немного не повезло в противостоянии с Францией.

Когда я выступал за сборную Украины, прежде всего мы играли сердцем и эмоциями, а не какими-то заумными тактическими построениями. Да, сейчас ситуация немного сложнее, поскольку наша команда выступает вне родных стен, однако отдача от этого не должна быть меньше.

На поле сейчас не хватает футболиста, который бы мог завести команду, где-то даже напихать на благо коллектива, чтобы все понимали, что это не клуб, а сборная страны. Многие люди сейчас отдают жизнь за сине-желтый флаг и футболисты это тоже должны помнить.

Попасть в сборную Украины было мечтой всей моей футбольной жизни. Каждый раз, когда я надевал футболку национальной команды, меня распирала гордость. Верю, что так же думает и нынешнее поколение игроков, поэтому остается надеяться, что наши ребята вытянут эту группу, по крайней мере пробьются в плей-офф, – заявил Артем Федецкий в комментарии Sport.ua.

Напомним, что после двух туров Украина занимает третье место в группе отбора на ЧМ-2026. Только первое место гарантирует проход на Мундиаль, вторая команда квартета получит шанс в плей-офф.

