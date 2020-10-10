В Южной Америке завершился первый тур отбора к Чемпионату мира-2022. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 1-й тур

Колумбия – Венесуэла – 3:0

Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, 45+3

Бразилия – Боливия – 5:0

Голы: Маркиньос, 16, Фирмино, 30, 49, Карраско, 66, (аг.), Коутиньо, 73

Колумбийцы еще до перерыва оформили разгромное преимущество. Сапата замкнул передачу Куадрадо на дальнюю штангу, а чуть позже Муриэля оставили одного в штрафной, чем нападающий воспользовался, расстреляв дальний угол. Точку в матче поставил тот же Муриэль, который с собственной половины пронесся к воротам соперника и пробил голкипера.

Отбор ЧМ-2022: Месси принес победу над Эквадором, триллер Уругвая и Чили, боевая ничья в Парагвае

Бразилия не оставила шансов Боливии на спасение. Погром начал Маркиньос, замкнув подачу Данило после розыгрыша углового. Далее дублем отметился Фирмино, оба мяча были забиты с близкого расстояния (в первом случае Роберто залетел вместе с мячом в ворота). Карраско внутри второй половины срезал прострел в собственные ворота, а точку в матче поставил Коутинью, головой замкнув подачу Неймара.

Украина – Румыния: выстраданная победа с левым пенальти на глазах Суркиса с Луческу, выход на Евро U-21 будет чудом