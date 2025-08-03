В стартовом туре УПЛ Карпаты дома уступили Полесью (0:2). Видео забитых мячей и самые интересные моменты встречи – в видеообзоре матча на "Футбол 24".

На 29-й минуте после розыгрыша аута на левом фланге Михайличенко прострелил на линию вратарской, откуда Гайдучик переправил мяч в ворота!

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR

Уже на 38-й – пенальти. И 2:0 в пользу Полесья – Назаренко пробил в правый угол, а Домчак упал в противоположный!

В конце матча снова был пенальти. Однако Филиппов пробил в левый угол, и Домчак в прыжке отбил! В любом случае – победа Полесья.

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