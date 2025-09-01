В матче 4-го тура УПЛ встретились призеры прошлого сезона –Шахтер и Александрия. Видео голов и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Бондаренко открыл счет на 25-й минуте: ранее его гол на 12-й минуте с острого угла после передачи Педриньо отменили из-за офсайда, но в этот раз все было в пределах правил. Бразилец точно навесил с левого фланга, а Артем подставил голову под передачу – 1:0!

Шахтер легко разбил Александрию после изнурительного противостояния в Лиге конференций – Педриньо элегантно забил

На 37-й минуте Шахтер удвоил преимущество. Бондаренко подал в штрафную, Никита Шевченко вышел из ворот, но не успел забрать мяч, и Педринью подхватил его, развернулся и элегантно перебросил вратаря и защитников почти с линии штрафной – 2:0!

Во втором тайме за Александрию вместо Шевченко вышел Виктор Долгий, для которого это был дебют за клуб. На 66-й минуте Кауан Элиас пробивал пенальти, однако Долгий отразил удар бразильца с отметки. Подопечные Арды Турана без проблем довели матч до победы.

