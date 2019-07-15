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Отаменди стремится вернуться в Валенсию, – СМИ

20:51 60 Читати українською
Отаменди стремится вернуться в Валенсию, – СМИ
Николас Отаменди / Фото AFP

Защитник Манчестер Сити Николас Отаменди намерен продолжить карьеру в Ла Лиге.

Отаменди изъявил желание снова надеть футболку Валенсии, сообщает Olé.

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"Летучие мыши" совсем не против такого трансфера, но в таком случае аргентинец должен быть готовым к существенному снижению зарплаты. Также испанский клуб должен будет договориться с Манчестер Сити, который связан с Николасом контрактом до 2022 года.

Стоит отметить, что Отаменди ранее защищал цвета Валенсии в 2014-2015 годах.

В прошлом сезоне АПЛ 31-летний защитник провел 18 матчей и помог "горожанам" завоевать золотые медали турнира.

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