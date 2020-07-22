Отаменди получил неожиданное предложение из Испании

Николас Отаменди может стать игроком испанского Бетиса, сообщает Superdeporte.

Зинченко может стать частью грандиозного трансфера Манчестер Сити и сменить чемпионат

Отмечается, что в услугах защитника лично заинтересован Мануэль Пеллегрини, который работал с аргентинцем в Манчестер Сити. Добавляется, что Гвардиола не рассчитывает на Отаменди в следующем сезоне.

Добавим, контракт 32-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, в нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 38 матчах и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает Отаменди в 14,5 млн евро.

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