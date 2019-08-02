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Отаменди останется в Манчестер Сити

09:27 39 Читати українською
Отаменди останется в Манчестер Сити
Отаменди и Гвардиола / Reuters

Защитник английского Манчестер Сити Николас Отаменди решил остаться в команде.

Опытный аргентинец не покинет Этихад этим летом, утверждает The Sun.

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В прошлом сезоне Отаменди потерял место в основе Сити и провел лишь 18 матчей в АПЛ. Летом 31-летнего центрбэка связывали с возвращением в испанскую Ла Лигу, где он ранее защищал цвета Валенсии. Однако, конкретных предложений относительно продажи Отаменди "горожане" так и не получили. Теперь тренерский штаб Манчестер Сити отводит ему роль, которую ранее исполнял Венсан Компани – наставничество для молодых игроков и готовность быть в ротации.

Николас Отаменди перебрался на Туманный Альбион в 2015 году. В его активе 2 чемпионских титула с "горожанами".

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