Отаменди останется в Манчестер Сити

Защитник английского Манчестер Сити Николас Отаменди решил остаться в команде.

Опытный аргентинец не покинет Этихад этим летом, утверждает The Sun.

Бавария опровергла информацию о рекордном трансфере Сане

В прошлом сезоне Отаменди потерял место в основе Сити и провел лишь 18 матчей в АПЛ. Летом 31-летнего центрбэка связывали с возвращением в испанскую Ла Лигу, где он ранее защищал цвета Валенсии. Однако, конкретных предложений относительно продажи Отаменди "горожане" так и не получили. Теперь тренерский штаб Манчестер Сити отводит ему роль, которую ранее исполнял Венсан Компани – наставничество для молодых игроков и готовность быть в ротации.

Николас Отаменди перебрался на Туманный Альбион в 2015 году. В его активе 2 чемпионских титула с "горожанами".

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019