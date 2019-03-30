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Отаменди готов покинуть Манчестер Сити

00:45 22 Читати українською
Отаменди готов покинуть Манчестер Сити
Николас Отаменди / соцсети

Защитник Манчестер Сити Николас Отаменди летом может покинуть клуб.

Николас Отаменди не чувствует себя не счастливым в Манчестер Сити, но готов покинуть команду ради игровой практики, передает goal.com.

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Источник сообщает об интересе к нему со стороны Вулверхэмптона, Валенсии и китайских клубов. Аргентинец в своей карьере уже успел поиграть в составе "летучих мышей" на правах аренды.

Контракт Отаменди с "горожанами" действует до 2022 года, сам он оказался за спинами Джона Стоунза и Аймерика Ляпорта.

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