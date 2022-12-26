Барселона рассчитывает на полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонг, поэтому хочет, чтобы он чувствовал себя, как рыба в воде.

Летом "блаугранас" всячески пытались продать хавбека в Манчестер Юнайтед, чтобы улучшить свое финансовое положение. Футболист категорически не хотел уходить, поэтому остался.

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В течение первой части сезона ситуация вокруг Фрэнки полностью изменилась. Он почти всегда выходил в стартовом составе, а Хави называет его важным игроком. Теперь Барселона не рассматривает вариант продажи де Йонга, утверждает Sport.es .

Каталонцы хотят продемонстрировать любовь и уважение к 25-летнему нидерландцу, ведь знают, что он все еще злится на коллектив из-за летних перипетий. Даже об уменьшении зарплаты Барса просить не собирается.

К слову, в клубе рассматривают Фрэнки де Йонга как возможного преемника Серхио Бускетса, замену которому пока найти сложно. Контракт нидерландца действует до 2026 года.