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"От Вест Хэма получили первый транш за трансфер Ярмоленко, от Динамо денег еще нет", – директор ДЮСШ Юность

18:16 7 Читати українською
"От Вест Хэма получили первый транш за трансфер Ярмоленко, от Динамо денег еще нет", – директор ДЮСШ Юность
Андрей Ярмоленко в Вест Хэме / Соцсети

Директор ДЮСШ Юность Геннадий Прокопович рассказал о платежах солидарности за трансферы Андрея Ярмоленко.

"Пошел первый транш от Вест Хэма за трансфер Андрея Ярмоленко. Получили первую сумму. Она небольшая, но самое главное, что деньги уже начали приходить. Это радует детей и нас. Это же часть тех денег, которые нам необходимы для развития детского футбола на Черниговщине.

Стала известна сумма, которую получит спортивная школа Юность за трансфер Ярмоленко в Вест Хэм

Сначала мы хотим купить автобус для детей, играющих в чемпионатах Украины U-14, U-15, U-16 и U-17. Вест Хэм по моей информации должен выплатить 229 тысяч евро в течение 4 лет.

От Динамо никаких денег за трансфер Ярмоленко в дортмундскую Боруссию нет и не приходило. Ведем переписку, а она ни к чему не приводит", – сказал директор ДЮСШ Юность в эфире канала "Футбол1".

Представителей Динамо допросили следователи Нацполиции по делу о "платеж солидарности" за трансфер Ярмоленко

Сообщается, что первый транш, который ДЮСШ Юность получила за трансфер Андрея Ярмоленко с Боруссии в Вест Хэм, составляет 28 тысяч евро.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Вест Хэм Вест Хэм Вторая лига СДЮШОР Юность Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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